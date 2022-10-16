Asansör kurbanı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 74 yaşındaki kadının kafası, evine çıkabilmek için yapılan asansör ile korkuluk arasına sıkıştı. Eşi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay önceki gün saat 14.15 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Çortak mahallesinde, Değirmendere sokakta meydana geldi.

ÇIĞLIKLARINI DUYDU

7 çocuk annesi Elif Yıldız (74), diyalize girdikten sonra evine döndü. Kendisi için yapılan portatif asansörle evine çıkmak isteyen yaşlı kadının kafası, asansör ile korkuluk demirine sıkıştı. Bu sırada camiden dönen eşi, kadının çığlıklarını duyup olay yerine koştu. Eşinin ve çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm bu müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı. Yaşlı kadın otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yıldız'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayı duyan ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

ADEM ÇAKIR