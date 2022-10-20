4 aracın karıştığı zincirleme kazada 22 kişi yaralandı

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesinde minibüs, otomobil ve iki otobüsün karıştığı zincirleme kazada 22 kişi yaralandı. Kaza, Manisa Turgutlu karayolu Çobanisa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu yönüne giden şehirlerarası yolcu otobüsü, otomobil, minibüs ile bir fabrikanın işçi servis otobüsü çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, 22 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SERKAN ÖZCAN