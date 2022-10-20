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Haberler Manisa Park halindeki TIR’a çarptı ağır yaralandı

Park halindeki TIR’a çarptı ağır yaralandı

20.10.2022

Park halindeki TIR’a çarptı ağır yaralandı

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Eski İzmir yolunda meydana geldi. Kemalpaşa ilçesinden Turgutlu yönüne seyir halinde olan Cengiz Koşman (58) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Koşman direksiyon ve koltuk arasında sıkıştı. Otomobilinde sıkışan sürücü Koşman, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

SERKAN ÖZCAN

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