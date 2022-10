Manisa’da köpek dehşeti! 2 kardeşe 3 gün arayla, aynı sokakta saldırdılar

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde 10 Ekim tarihinde sokakta bisiklet süren 9 yaşındaki M.K.E., sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin korkusundan bisikletinden atlayarak kaçmaya çalışan küçük çocuğu yakalayan köpekler kalçasından ısırdı. Köpeklerin saldırdığını fark eden Yüksel Demirci isimli esnaf ise küçük çocuğu köpeklerin elinden kurtardı. Aynı yerde 3 gün sonra M.K.E.'nin 6 yaşındaki kız kardeşi C.E. de yine köpeklerin saldırısına uğradı. Her iki çocuk da tedbir amaçlı hastanede tedavi altına alınırken, kardeşlere saldıran köpeklerin belediye ekipleri tarafından alınarak barınağa teslim edildiği öğrenildi.





"KÖPEKLER BİR ANDA SALDIRIYOR"

Çocukları köpeklerin elinden kurtaran Yüksel Demirci isimli esnaf, "Bundan iki hafta önce aynı köpeğin 9 ve 6 yaşındaki iki kardeşi ısırması mahalle halkını oldukça tedirgin etti. Her yerde başıboş köpekler var. Yaklaşık 25-30 tane gruplar halindeler. Yaklaşık 2 hafta önce tesadüfen iki kardeşi 3 gün arayla ısırdı. Ben müdahalede bulundum her ikisine de. Gördüğüm kadarıyla çocukların köpeklere karşı bir durumu da söz konusu değildi. Köpekler iki kardeşe zarar verdi. Çocukların şu an için sağlık durumları iyi. Hemen hastaneye kaldırıldılar, jandarma geldi yardımcı oldular. Bizim bir isteğimiz var bu sokak hayvanlarıyla ilgili. Bizler elimizden geldiğince bakımlarını yapmaya çalışıyoruz ama bunlarla kim ilgileniyorsa Manisa Büyükşehir Belediyesi veya Yunusemre Belediyesi bu hayvanların bakımlarına destek olsun. Bizler de hayvan düşmanı değiliz bizlerin de hayvanları var. Hayvanlar aç. Sağda solda erzak peşindeler. Ne kadar bakıldıklarına dair biz resmi bir bilgiye sahip değiliz. Çiğ et veren de var bu hayvanlara biz de esnafız bizler de kalan yemeklerden yardımcı oluyoruz. Belediyelerin bizlere yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.







"KORKUYLA BEKLİYORUZ"

Saldırgan köpeğin belediye tarafından alındığını ancak diğer köpeklerin ne zaman saldırganlaşacağını bilemediklerini kaydeden Demirci şunları söyledi:

"Çocukların sağlık durumları da iyi şu anda ama 9 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 3 gün arayla ısırması biz mahalle sakinlerinin aklında çok soru işareti bıraktı. Aynı köpek iki kardeşi 3-4 gün arayla ısırdı. Köpek saldırgandı. Şimdi bu köpekler ne zaman çocuklarımızı ısıracak diye bakıyoruz. Çocuk parkında köpekler yatıyor. Çocuklar burada oynayamıyor ya ebeveynleri oluyor başında ya da sokak arasında oynuyor bu da araba çarpma riskini ortaya çıkarıyor. Belediyeler bize yardımcı olsun. Gelsinler görsünler. Çocuklarımız sıkıntılı. Parkta oynayamıyorlar, sokakta araba çarpma riski var. Saldırgan köpek belediye tarafından alındı barınağa konuldu. Köpekte de çocuklarda da bir sıkıntı yok. Diğer köpekler ne zaman çocuklara saldırır, aklımızdaki en büyük soru işareti bu." Demirci ayıca kendisiyle aynı ismi taşıyan 5 yaşındaki torununun da geçtiğimiz yıl köpekler tarafından kulağının ısırıldığını söyledi.