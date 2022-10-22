Turgutlu’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Turgutlu'da iki adrese yapılan baskında 4 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 1498 sentetik ecza, 2,64 gram metamfetamin, 0,91 gram bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kartuş, ve 6 bin 100 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden T. Ö. (42) ve O.S. (25) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



■ SERKAN ÖZCAN

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