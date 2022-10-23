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Haberler Manisa Göztepe Turgutlu Futbol Okulu'nda hırsızlar spor malzemelerini çaldı

Göztepe Turgutlu Futbol Okulu'nda hırsızlar spor malzemelerini çaldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde faaliyet gösteren Göztepe Futbol Okulu'nun binasına giren hırsızlar, okula ve öğrencilere ait spor malzemelerini çaldı.

İHA

23.10.2022, 17:33

Göztepe Turgutlu Futbol Okulu’nda hırsızlar spor malzemelerini çaldı

Manisa Turgutlu'da meydana gelen hırsızlık olayı 'pes' dedirtti. İlçede faaliyet gösteren Göztepe Turgutlu Futbol Okulu'nun kapısını kıran kişi veya kişiler, yaşları 5 ila 15 arasında değişen futbol okulu öğrencilerinin spor malzemelerini çalarak, kayıplara karıştı.



Futbol Okulu Antrenörü Mustafa Sayan konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz, zor şartlarda çocuklarımız için verdiğimiz emeklere yazık oluyor, onlarında umutlarını çalıyorlar" dedi. Gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüklerini ifade eden Sayan, "Önceki akşam son antrenmanımızı yapıp kulübün kapılarını kilitledik. Sabah saatlerinde antrenman için geldiğimizde adeta şok yaşadık. Çocuklar çok üzüldü, yeni sezonun başlamasına 2 hafta gibi kısa bir süre kala formalarımız, idman yeleklerimiz, futbol toplarımız ve antrenman araç gereçlerimiz çalındı. Açıkçası şimdi ne yapacağımızı bilemiyoruz, çocukları evlerine gönderdik. Artık bir hal çaresini bulacağız, bizim tek isteğimiz emniyet birimlerimizden suçluların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesi" dedi.



Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin hırsızların yakalanması için yürüttüğü çalışma sürüyor.

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