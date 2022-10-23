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Haberler Manisa Mavi dil hastalığı hayvan pazarını kapattı

Mavi dil hastalığı hayvan pazarını kapattı

23.10.2022

Mavi dil hastalığı hayvan pazarını kapattı

MANİSA Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, küçükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle ilçede canlı hayvan pazarının tedbir amaçlı 45 gün kapatıldığını duyurdu. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, mavi dil hastalığının ilçede görülmediğini ancak, tedbir amaçlı olarak 45 gün kapalı olacağını belirterek, "İkinci bir emre kadar ilçemize 45 gün süre ile küçükbaş hayvanların giriş ve çıkışları yasaklandı. Her hafta cuma günleri açık olan canlı hayvan pazarımız da tedbir amaçlı kapatıldı" dedi. Alınan karar tüm mahalle muhtarlıklarına da bildirildi.

CÜNEYT HASÇELİK

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