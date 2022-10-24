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Haberler Manisa Manisa'dan kahreden haber! Direksiyon eğitmeninin vurduğu Hilal, yaşam savaşını kaybetti!

Manisa'dan kahreden haber! Direksiyon eğitmeninin vurduğu Hilal, yaşam savaşını kaybetti!

Manisa'ya bağlı Şehzadeler ilçesinde 6 Eylül günü eskiden direksiyon dersi aldığı hocası Önder Lafçı'nın (43) kaçırmaya çalıştığı, amacına ulaşamayınca da sırtından vurduğu Hilal Sultan Kırgöz (21) 48 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kırgöz'ün cenazesi, otopsisi yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

24.10.2022, 17:11

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, kendisini kaçırmaya çalışan direksiyon eğitmeni Önder Lafçı (43) tarafından sırtından tabancayla vurulan üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz (21), 48 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Manisa’dan kahreden haber! Direksiyon eğitmeninin vurduğu Hilal yaşam savaşını kaybetti!

Kentteki bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, 6 Eylül günü öğle saatlerinde, daha önce direksiyon kursu verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün evinin önüne geldi. Lafçı, iddiaya göre, bu sırada evden çıkan genç kızı, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi.

Manisa’dan kahreden haber! Direksiyon eğitmeninin vurduğu Hilal yaşam savaşını kaybetti!

Kırgöz direnince Lafçı, genç kızın başına tabanca dayadı. Çevredeki mahallelilerin müdahalesi üzerine arbede çıktı. Önder Lafçı, arbededen faydalanıp kaçmaya çalışan genç kızı, tabancayla sırtından vurdu.

Manisa’dan kahreden haber! Direksiyon eğitmeninin vurduğu Hilal yaşam savaşını kaybetti!

Hilal Sultan Kırgöz kanlar içinde yere yığılırken, Lafçı ise yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçtı. Merkezefendi Hastanesi'ne kaldırılan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa’dan kahreden haber! Direksiyon eğitmeninin vurduğu Hilal yaşam savaşını kaybetti!

Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise bu ay başında Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. Tedavisine burada devam edilen Hilal Sultan Kırgöz, dün saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Manisa’dan kahreden haber! Direksiyon eğitmeninin vurduğu Hilal yaşam savaşını kaybetti!

Hilal Sultan Kırgöz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Manisa’dan kahreden haber! Direksiyon eğitmeninin vurduğu Hilal yaşam savaşını kaybetti!

Öte yandan olayın ardından aynı gün, saklandığı Buca ilçesindeki bir bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ise tutuklandı.

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