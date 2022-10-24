Manisa'dan kahreden haber! Direksiyon eğitmeninin vurduğu Hilal, yaşam savaşını kaybetti!

Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise bu ay başında Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. Tedavisine burada devam edilen Hilal Sultan Kırgöz, dün saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi.