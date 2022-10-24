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Haberler Manisa Yüreklerimiz dağlandı! Manisa'daki korkunç kazadan 2 çocuk sağ çıkamadı!

Yüreklerimiz dağlandı! Manisa'daki korkunç kazadan 2 çocuk sağ çıkamadı!

Manisa'da Sarıgöl-Denizli yolu üzerinde meydana gelen kaza, Bilal B. idaresindeki otomobilin sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak yol kenarında bulunan üzüm bağına devrilmesiyle gerçekleşmişti. Devrilen araç içine sıkışan yaralı 7 kişi, itfaiye ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K.'den acı haber geldi. 2 çocucuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

AA

24.10.2022, 09:32

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki kazada yaralanan 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Yüreklerimiz dağlandı! Manisa’daki korkunç kazadan 2 çocuk sağ çıkamadı!

Kazanın ardından ağır yaralı halde hastaneye sevk edilen Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yüreklerimiz dağlandı! Manisa’daki korkunç kazadan 2 çocuk sağ çıkamadı!

Akşam saatlerinde Bilal B'nin (35) kullandığı 27 P 6219 plakalı hafif ticari araç, Sarıgöl-Denizli yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrilmişti.

Yüreklerimiz dağlandı! Manisa’daki korkunç kazadan 2 çocuk sağ çıkamadı!

Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 7 yaralı, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edilmişti.

Yüreklerimiz dağlandı! Manisa’daki korkunç kazadan 2 çocuk sağ çıkamadı!

Yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar K'nin hayati tehlikesi olduğu belirtilmişti.

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