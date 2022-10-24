Yüreklerimiz dağlandı! Manisa’daki korkunç kazadan 2 çocuk sağ çıkamadı!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki kazada yaralanan 2 çocuk, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
24.10.2022, 09:32
Kazanın ardından ağır yaralı halde hastaneye sevk edilen Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Akşam saatlerinde Bilal B'nin (35) kullandığı 27 P 6219 plakalı hafif ticari araç, Sarıgöl-Denizli yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrilmişti.
Kazada AKS ve itfaiye ekiplerince hafif ticari araçta sıkıştıkları yerlerden çıkarılan 7 yaralı, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki çeşitli hastanelere sevk edilmişti.
Yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar K'nin hayati tehlikesi olduğu belirtilmişti.