Devrilen otomobildeki 2 kardeş yaşamını yitirdi

MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesinde, önceki akşam Bilal Bozkurt'un (35) kullandığı 27 P 6219 plakalı hafif ticari araç, Sarıgöl-Denizli yolunun Dindarlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi. Kazada, sürücü Bilal Bozkurt ile eşi Pervin (28) ve oğlu Muhammed Ali Bozkurt (9), akrabaları Filiz Korkmaz (49), onun çocukları Furkan (13), Asiye (8) ve Elif Ebrar Korkmaz (1) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Asiye ve Elif Ebrar Korkmaz kardeşler, dün sabah yaşamını yitirdi. Ölen kardeşlerin cenazeleri memleketleri Aydın'da toprağa verildi.

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