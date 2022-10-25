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Haberler Manisa Manisa’daki uyuşturucu baskınında iki gözaltı

Manisa’daki uyuşturucu baskınında iki gözaltı

25.10.2022

Manisa’daki uyuşturucu baskınında iki gözaltı

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde, polis ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda iki ayrı eve baskın düzenlendi. Yapılan çalışmalarda A.Ç. (30) isimli şüphelinin ikametinde 2 parça halinde 160 gram esrar maddesi, M.F. (30) isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise toplam 46 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatılırken, A.Ç. ve M.F. gözaltına alındı.

SERKAN ÖZCAN

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