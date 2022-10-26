Bu okulda eğitimden sonra üretim geliyor

Manisa'da bulunan Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 50'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı, 476 bin lira değerinde üretim yaparak rekor kırdı. Bölüm öğrencilerinin öğretmeni Dinçer Berber ile birlikte yaptığı şık tasarımlar dikkat çekerken, gelen talep üzerine öğrenciler kişilere özel başta mutfak dolabı olmak üzere vestiyer gibi eşyaların da üretimine başladı.

EN ÇOK CİRO YAPAN MESLEK LİSESİ

Okul Müdürü Ümit Zeybek, 2018 yılında faaliyete geçen bölümün, kısa sürede Salihli ve Manisa genelinde olmak üzere birçok okulun başta mobilya olmak üzere diğer ihtiyaçlarını da giderdiğini söyledi. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Bölümü öğretmeni Dinçer Berber, sadece bu ay içerisinde 72 bin lira değerinde üretim gerçekleştirildiğini söyledi. Berber, "Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'de en çok ciro yapan meslek liselerinden biri" dedi.

ÜRÜN YELPAZESİ ÇOK GENİS

MÜDÜR Zeybek, "Bölümümüzde, gerek Salihli'deki gerekse Manisa'nın diğer ilçelerinde okullarımız için her türlü mobilya üretimi gerçekleştiriliyor. Öğretmenler odası takımları, sıra tamiratları, kütüphane mobilyaları, bilgisayar masaları, ana sınıfları için oyuncak dolapları, köy yaşam merkezleri için etkinlik masaları, yaptığımız üretimlerden sadece birkaçı. Mutfak dolapları, vestiyer gibi talepler de yine öğrenciler tarafından karşılanıyor" dedi.

EMRE SAÇLI