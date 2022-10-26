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Haberler Manisa Tadilat için girdikleri evdeki altınları çaldılar

Tadilat için girdikleri evdeki altınları çaldılar

26.10.2022

Tadilat için girdikleri evdeki altınları çaldılar

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde tadilat yaptıkları evden 200 bin lira değerinde altın çalan 2 kişi gözaltına alındı. Kabazlı Mahallesi'nde yaşayan O.A. evinden 200 bin lira değerinde altın çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, iki gün önce evde inşaat işçisi olarak çalışan Ç.Y. ve N.C. isimli şahıslar takibe alındı. N.C'nin daha önce üç ayrı hırsızlık olayının faili olduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alınan şüpheliler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Şüphelilerden C.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan N.C'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

EMRE SAÇLI

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