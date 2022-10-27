Karı-koca dehşeti yaşadı!

Manisa Salihli'dkei korokunç kaza, dün saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Demirci yol kavşağında meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden İbrahim Tümer'in kullandığı 35 N 5407 plakalı hafif ticari araç, ışıklı kavşakta Muzaffer Ü. (65) yönetimindeki 03 VS 686 plakalı kamyona arkadan çarpıp, şarampole devrildi.

İhbarla gelen ekipler, araçta sıkışan sürücü Tümer ile eşi Hatice Tümer'i çıkarıp, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.