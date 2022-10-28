Beyaz altın Manisa’ya döndü

Dünyada stratejik öneme sahip olan ve beyaz altın olarak bilinen pamuk, yıllar sonra Manisa ovalarına yeniden döndü. Çiftçilerin yeniden kazanmaya başlaması, makineli hasadının yapılmasıyla pamuk üretimi de artmaya başladı. Pamuk üretimi 63 bin tondan 95 bin tona yükseldi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen pamuk hasadına katıldı. Öztürk, "Bu topraklar en kaliteli pamuk lifinin elde edildiği topraklar aynı zamanda. Bu özelliğini vurgulamadan geçmeyelim. Hakikaten en iyi elyaf bu topraklardan çıkmakta" dedi.



STRATEJİK ÜRÜN

Pamukta hızlı bir artış olduğunu belirten Öztürk, "Geçen yıl 124 bin dekara yakın bir ekiliş vardı Manisa ilinde. Tabi tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de pamuk ekiliş alanları arttı. Bu sene yüzde 50'lik bir artışımız var pamuk ekiliş alanlarında. Bu aynı zamanda 63 bin tonlardan pamuk üretimi 95 bin tonları geçen bir seviyeye ulaşmış durumda. Pamuk hem lifiyle hem tekstil sanayisi için hem de küsmesiyle de yem için önemli bir stratejik ürün. Dolaysıyla biz ekilişinde daha da artacağını öngörüyoruz. Artık makineli hasat tamamen pamuk üretim alanlarına girmiş durumda. Dolaysıyla hasatta kolaylaştı. İnşallah çiftçimiz için hayırlı, bereketli bir sezon olsun" dedi.



ESKİ GÜNLERE KAVUŞTU

Öztürk, "Pamuk Manisa ovalarına geri döndü. Bundan sonra da artarak devam edecektir. Çünkü hakikaten stratejik bir ürün. İhracatı da 2022 yılını 20211 yılına göre kıyaslayacak olursak lif için 4 katına yakın bir ihracat rakamında artış olduğunu söyleyebiliriz. Pamuk eski günlerine kavuştu. Yüzde 50'lik artışla da bunu taçlandırdığını söyleyebiliriz" dedi. Pamuğun artış nedenlerini anlatan Öztürk, "Tabi en önemli sebep çiftçimiz eskisi gibi kazançları elde etmeye başladı. Dolaysıyla bu artış trendine girdi. Bunu bölgemizdeki çırçır işletmelerinin ve sayısının her geçen yıl artmasından da gözlemleyebiliriz. İnşallah çiftimiz kazandıkça tabi pamuk malum dünya piyasasında belirlenen bir fiyatı var. İnşallah fiyatlar çiftçimizi memnun ettiği sürece artışlar devam edecek. Bu pamuk piyasası dünya piyasalarında belirlenen ve hakikaten dünya için stratejik bir ürün" diye konuştu.

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE DEĞERİ ARTTI

Üreticilerden Atınç Günbay, "Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çiftçilik yapıyorum. 400 dekar alanda pamuk ekiyoruz. Bu yıl mevsimsel olarak zor bir yıl geçti bizim açımızdan. Pamuklar çıktıktan itibaren çıkışta havalar soğudu. Hasadımız sağ salim bu zamana kadar geldi. Hayatta yaptığımız her işten iki nedenimiz vardır. Birincisi birilerine faydalı olmak ikincisi de ailemizin geçimini sağlamak. İkisi bir arada olduğunda mutlu oluruz. Hem para kazanıp hem de üretime faydalı bir şeyler yaptığımızda çiftçiler olarak biz mutlu oluyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde pamuğun değeri arttığı için para kazandığımız için üretime devam ettik. İnşallah böyle devam eder. Biz de üretmeye devam ederiz" dedi.



■ CÜNEYT HASÇELİK