Çavuşoğlu projesi yeni yılda hizmete giriyor

ŞEHZADELER Belediyesi'nin 1 milyon 945 bin TL bedelle hayata geçireceği Çavuşoğlu Mahallesi Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Doktor Evi Projesi devam ediyor.



MODERN MİMARİYE SAHİP

2023 Ocak ayı sonunda hayata geçirilmesi planlanan proje tamamlandığında civar mahallelerdeki vatandaşlar da hizmetten yararlanabilecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Binamız 150 m2 düğün salonu, 10m2 gelin odası, 10 m2 mutfak ve toplam 15 m2'lik tuvalet ve depo mekanlarından oluşacak. Düğün, sünnet, nişan ve benzeri etkinliklerin yanı sıra halkımızın mevlid, toplantı ve Ramazan ayı etkinliklerine de ev sahipliği yapabilecek. Parselin batı tarafında bulunan alanda 50 m2'lik kapalı alanı bulunan etrafı beton kilit parke ile çevrili modern mimari ve malzemeler ile hazırlanmış tesistir. Binada kullanılan temel, yalıtım, çatı ve duvar malzemeleri çok amaçlı salon ile aynı kalitede tasarlanmıştır" dedi.

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