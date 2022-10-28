Fethin sembolü 2023’te ibadete açılacak

Şehzadeler Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları devam eden Manisa'nın fethinin sembolü Fetih Mescidi'nde tarihi yapı gün yüzüne çıkmaya başladı.



PROJESİ TAMAMLANDI

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak biz 3,5 milyon TL bedelle ihalesini yaptık ve şu an çalışmalar devam ediyor. Nasip olursa da 2023 yılının ilk aylarında inşaat çalışmalarını bitirip, ibadete açmayı planlıyoruz" dedi. Manisa'nın 1313 yılında Saruhan Bey tarafından fethedildiğini ve fethin sembolü olarak restorasyonu yapılan mescidin inşa edildiğini hatırlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik, "Aradan asırlar geçtikten sonra bazı kısımları, yıpranmış, yıkılmış durumdaydı. Buranın aslına uygun bir şekilde ihya edilebilmesi için Sayın Valimizin talimatı, İl Kültür ve Turizm Müdürümüzün de yoğun gayretleriyle buranın bir mescid olduğu tescillendi ve röleve, restorasyon projeleri tamamlandı" dedi.



Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, beraberindeki Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte, çalışmaları yerinde inceleyerek, süreç hakkında bilgi aldı. Başkan Çelik'in restorasyon hakkında bilgi verdiği incelemelerin ardından Vali Karadeniz ve beraberindekiler değerlendirmede bulundu.



İHALESİ DE YAPILDI

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik şöyle devam etti: "Ardından da Şehzadeler Belediyesi olarak biz, 3,5 milyon TL bedelle ihalesini yaptık. Şu an için de çalışmalar devam ediyor. Nasip olursa 2023 yılının ilk aylarında çalışmaları bitirip, ibadete de açmayı planlıyoruz. Projede emeği geçen mesai arkadaşlarıma, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ve yüklenicimize çok teşekkür ediyorum. Allah kazasız, belasız tamamlayıp içerisinde namaz kılmayı hepimize nasip etsin."





KADİM DEĞERLER

MANİSA Valisi Yaşlar Karadeniz, "2023'ün ilk aylarında bittiğinde Fetih Mescidini, Manisa'nın sahip olduğu bu kadim değeri de ayağa kaldırmış olacağız. Gayretli çalışmalarından dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürümüze, Kaymakam Beye ve Belediye Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.