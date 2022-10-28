Gençler bu merkezi çok sevecek

ŞEHZADELER Belediyesi'nin 16 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçireceği Şehzadeler Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi projesinin inşaatı yükseliyor.



EĞİTİM İMKANI SUNACAK

PROJE tamamlandığında Manisa'nın önemli bir eksiği giderilmiş olacak. Öğrenciler son derece modern imkanlara sahip merkezde diledikleri gibi ders çalışabilecekken, merkez içerisinde yer alacak atölyeler de çeşitli konularda eğitim imkanı sunacak. Şehzadeler Belediyesi'nin eski Adliye Lojmanları olarak bilinen Yarhasanlar Mahallesi'ndeki 1.453 m2'lik alanda, 16 Milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçireceği Şehzadeler Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi'nin inşaatı hızla devam ediyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Hemşerilerimizin geniş kütüphanesinden faydalanabileceği, gençlerimizin kitap okuyacağı, ders çalışacağı, gençlik merkezi'ndeki etkinlik ve kurslardan istifade edebilecekleri, şehrin tam kalbinde, yürüme mesafesinde güzel ve modern, son teknoloji ile donatılmış bir mekan olacak" dedi.

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