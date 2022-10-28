İhracat rakamları yüz güldürüyor

Türkiye'nin en önemli tarım ve sanayi kentlerinden biri olan Manisa'da ihracat yüz güldürüyor. 2021 yılını 5 milyar 250 milyon dolarlık bir ihracatla kapatan Manisa'da yeni hedef 2022 yılında ihracatı 6 milyar dolara çıkarmak. Gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye'de ilk 9'da yer alıyor. Manisa bünyesinde bulundurduğu organize sanayi bölgelerinde dünyaca ünlü firmalara ev sahipliği yapıyor. Elektronik devlerinin yer aldığı Manisa'da elektrik elektronik sektörü ihracatta birçok ili geride bırakmış durumda.



YÜKSELME GRAFİĞİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2022 Eylül ayı ihracat verilerine göre Manisa'nın ihracatı 466 milyon 711 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl yine Eylül ayı ihracatı 466 milyon dolar seviyesindeydi. 2022 yılının ilk 9 ayında Manisa'nın toplam ihracatı ise 3 milyar 751 milyon 568 bin dolar oldu. Genel ihracat sıralamasında temmuz ayında 9. sıraya gerileyen Manisa son aylardaki toparlanma ile genel sıralamada yine 7. sıraya yükselmeyi başardı. Yılın son çeyreğine ihracatını toparlayarak girdi. Sakarya ve Denizli'yi geride bırakan Manisa, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7. sırada yer aldı.



68 İLİ GERİDE BIRAKTI

Sektörlerin dağılımında bakıldığında elektrik elektronik sektörü Eylül ayında 206 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. 9 aylık ihracat ise 1 milyar 598 milyon dolara yükseldi. Elektronik sektörü toplam ihracatta 68 ilin ihracatından daha fazla ihracat gerçekleştirdi. Eylül ayında otomotiv endüstrisi 60 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. İklimlendirme sanayi 59 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı. İklimlendirme sanayi 9 aylık ihracatta 553 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, otomotiv sektörü ise 502 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.



SU ÜRÜNLERI SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

9 aylık ihracatta geçen yıla göre en fazla artış yüzde 69,5 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe yaşandı. 2021 yılının ilk 9 ayında 34 milyon dolarlık ihracat elde eden sektör bu yıl aynı dönemde 57 milyon dolara yükseldi. Tütün ihracatı da artıyor. Tütün ihracatı yüzde 61,8'lik artışla 32 milyondan 52 milyon dolara yükseldi.



CÜNEYT HASÇELİK

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