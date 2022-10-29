Emine'yi yaya geçidinde ezmişti! "Neredeyse cinayet" dedirten görüntüler ortaya çıktı!

Manisa'da, yaya geçidinde Emine Parlak'a (45) çarpıp ölümüne neden olan halk otobüsü şoförü Ali Uyan (55) 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapse çarptırıldı. Karar, istinaf mahkemesine taşınıp, Uyan'a 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza istendi. Hakkında 1,5 milyon liralık maddi tazminat davası da açılan Uyan'ın, kaza anına dair otobüs içi kamerası görüntülerinde, telefonla konuşup yanaştığı durakta, otobüste bir yolcuyla tartıştığı, hareket ettiği sırada kazanın yaşandığı görüldü.