Emine'yi yaya geçidinde ezmişti! "Neredeyse cinayet" dedirten görüntüler ortaya çıktı!

Avukat Mehmet Arslan, "Soruşturma aşamasında alınan trafik bilirkişi raporunda otobüs şoförü asli kusurlu sayıldı. Daha sonra yargılama aşamasında istenen Adli Tıp Raporu'nda yine şoför asli kusurlu sayıldı. Ancak yapılan yargılamada şoför 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 4 yıl gibi düşük gördüğümüz bir ceza aldı. Şoförün daha yüksek bir ceza almasını savunuyoruz. Şoför otobüs cebine girmiyor, arka arkaya kural ihlalleri var. Hayatını kaybeden Emine Parlak ise yaya geçidinden geçiyor. Şoför otobüs içerisinde bir kişiyle tartışıyor, bu sırada bir yolcuyu indiriyor, derken göz göre göre bir kişinin ölümüne neden oluyor.