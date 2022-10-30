Silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da ateşlendiği kavgada baba ve oğlu yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinden geçen hemşireler tarafından yapıldı. Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Hasan Hüseyin G., Özkan Otlu (50) ve oğlu Yunus Otlu (27) ile cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında sözlü tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü.



YOLDAN GEÇİYORLARDI

Yumrukların konuştuğu kavgada Özkan Oltu'nun oğlu Yunus Oltu aldığı yumruk darbeleri ile yaralanırken, baba Özkan Oltu ise Hasan Hüseyin G.'nin silahından çıkan mermilerin hedefi oldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayı gören hemşireler yaralılara müdahale etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan baba Özkan Otlu (50), ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Baba Özkan Oltu'yu silahla, oğlu Yunus Oltu'yu ise yumruk darbeleriyle yaralayan Hasan Hüseyin G., olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis, kaçan Hasan Hüseyin G.'yi kendi imkanlarıyla tedavisini yaptırmak için gittiği Salihli Devlet Hastanesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



■ BATUHAN ULU