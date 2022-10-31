Manisa’da feci kaza! Kontrolden çıkan süt kamyoneti tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kaza, saat 14.15 sıralarında Kula-Selendi eski yolu İncesu Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İncesu mahalle yolundan eski Selendi karayoluna çıkmak isteyen Ramazan Güner idaresindeki 45 AHZ 349 plakalı süt kamyoneti, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki tarlaya uçarak yan yatan kamyonet içerisinde yaralanan sürücü, kendi imkanları ile kamyonet içerisinden çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.