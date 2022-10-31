  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da feci kaza! Kontrolden çıkan süt kamyoneti tarlaya uçtu: 1 yaralı

Manisa'da feci kaza! Kontrolden çıkan süt kamyoneti tarlaya uçtu: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen olayda kontrolden çıkan süt kamyoneti tarlaya uçtu. Yan yatarak durabilen kamyonetin içinden kendi olanaklarıyla kurtulan sürücü yaralandı.

İHA

31.10.2022, 16:33

Manisa’da feci kaza! Kontrolden çıkan süt kamyoneti tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kaza, saat 14.15 sıralarında Kula-Selendi eski yolu İncesu Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İncesu mahalle yolundan eski Selendi karayoluna çıkmak isteyen Ramazan Güner idaresindeki 45 AHZ 349 plakalı süt kamyoneti, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki tarlaya uçarak yan yatan kamyonet içerisinde yaralanan sürücü, kendi imkanları ile kamyonet içerisinden çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA