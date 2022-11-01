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Haberler Manisa Sağlık ocağında çıkan yangın korkuttu

Sağlık ocağında çıkan yangın korkuttu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3 Nolu Sağlık Ocağı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına sağlık ocağında yakalanan vatandaşlar dumandan etkilenmemesi için personel tarafından dışarı çıkarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

01.11.2022, 19:43

Sağlık ocağında çıkan yangın korkuttu
Yangın, Turgutlu ilçesindeki 3 Nolu Sağlık Ocağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık ocağındaki jeneratör yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.




Çatı katındaki terasta bulunan jeneratörün söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başlanırken, yangına sağlık ocağında yakalanan vatandaşlar dumandan etkilenmemesi için personel tarafından dışarı çıkarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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