Manisa’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil bariyere ok gibi saplandı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza saat 00.10 sıralarında İzmir-Ankara D300 Kara Yolu Ortaköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Ali Karaca (38) idaresindeki 45 RA 1155 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kara yolunda savrulan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle otomobilin bir tarafından girip diğer tarafından çıkan bariyerler, kazanın boyutunu da gözler önüne sererken, otomobilde yolcu olarak bulunan Mesut Akıncı (41) yaralandı, Mehmet Savran (37) ise ağır yaralandı.





Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.