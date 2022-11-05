Uçuruma yuvarlanıp ters dönen araçtan 4 kişi yaralı kurtuldu

Alaşehir ilçesinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Toptepe mevkiinde Derebağ Caddesi üzerinde seyreden Arif Demir yönetimindeki 26 PE 625 plakalı otomobil, rampa aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 15 metrelik uçuruma uçtu. Sürüklenen otomobil ters takla atarak durdu. Kazayı gören çevre sakinlerinin polisi arayarak, haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri intikal etti.





Kazada otomobilde bulunan sürücü Arif Demir (63), eşi Gülseren Demir (59), İsa Yıldırım (53) ve eşi Ayşe Yıldırım (49) yaralandı. İtfaiye ekipleri ve 112 unsurları tarafından ters takla atan araçtan çıkarılan yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken Arif Demir'in misafirlerini evlerine bırakmaya giderken kaza yaptığı öğrenildi.