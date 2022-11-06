Manisa polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan M.E. isimli şahsın üzerinde 52 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ekipler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan M.E. emniyete götürüldü.

Ayrıca Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Çevik Kuvvet Grup Amirliği görevlilerin tarafından Akhisar'da H.A. ve K.E. isimli iki şüphelinin üst aramasında 14 adet ecstasy hap, 4 adet sentetik ecza ile 0,16 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan H.A. ve K.E. sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. Her iki operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.