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Haberler Manisa Sabah evden çıktı bir daha haber alınamadı! Ekipler her yerde Cansu'yu arıyor

Sabah evden çıktı bir daha haber alınamadı! Ekipler her yerde Cansu'yu arıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde sabah evden çıktıktan sonra haber alınamayan 22 yaşındaki epilepsi hastası Cansu Yıldız her yerde aranıyor. Kızlarının bir an önce bulunmasını isteyen Mehmet Yıldız, "Gitme ihtimali olan her yere baktık ama hiçbir yerde bulamadık. Annesi de ben de Cansu'yu çok merak ediyoruz." dedi.

DHA

06.11.2022, 14:08

Sabah evden çıktı bir daha haber alınamadı! Ekipler her yerde Cansu’yu arıyor

Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan Mehmet ve Cevriye Yıldız, sabah uyandıklarında epilepsi hastası kızları Cansu'nun evde olmadığını fark etti. Aile, komşularıyla birlikte yaptığı aramada Cansu'ya ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine Cansu'ya bulmak için çalışma başlattı.

Kızlarının bir an önce bulunmasını isteyen Mehmet Yıldız, "Kızımın, epilepsi hastası olduğu için yüzde 70 engelli raporu var. Sabah uyandığımızda evde yoktu. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Gitme ihtimali olan her yere baktık ama hiçbir yerde bulamadık. Annesi de ben de Cansu'yu çok merak ediyoruz. Kızımızın bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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