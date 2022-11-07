Baca temizlerken çatıda başlayan yangın tüm evi küle çevirdi

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Eroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Döne Alcı (42), ikametin baca temizliğini yaptığı esnada çatı bir anda alev aldı. Rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Vatandaşların da seferber olduğu yangını söndürme çalışmalarında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



