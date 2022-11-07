İki kardeş kazada can verdi

İzmir'de arkadaşlarıyla balık tuttuktan sonra motosikletleriyle Turgutlu'ya dönmekte olan Samet Tokaç (25) ve Eren Tokaç (19) kardeşler, Sütçüler Mevkii'nde iddiaya göre, trafik uygulamasından kaçmak için geri manevra yapan otomobile çarptı. Motosikletten fırlayan Tokaç kardeşler, olay yerinde yaşamını yitirdi. Turgutlu'ya yasa boğan Tokaç kardeşler, dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza, önceki gece 02.30 sıralarında İzmir-Ankara Asfaltı Sütçüler Mevkii'nde meydana geldi. Konak ilçesi ile İnciraltı arasındaki bölgede balık tuttuktan sonra Turgutlu'ya dönüşe geçen Samet Tokaç'ın kullandığı 45 ADR 276 plakalı motosiklet, geri geri geldiği iddia edilen 35 HD 4234 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Tokaç ve arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Eren Tokaç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.





'SÜRÜCÜ KAÇTI' İDDİASI

Acı haberi alan aile yasa boğuldu. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Samet Tokaç ve Eren Tokaç'ın cenazeleri, dün öğle vakti Subaşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Ayten Tokaç'ın, iki oğlunun cenazelerinin nakil aracına bindirildiği sırada tabutlarına dokunarak gözyaşı dökmesi yürek dağladı.

NERMİN UÇTU