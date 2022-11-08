Şüpheler boşuna değilmiş: 3 tutuklama

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, şüphelendikleri aracı durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada 3 parça halinde 184.5 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 46 adet fişek ile 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.Ö. (38), A.K. (21) ve M.T.Y.(38) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



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