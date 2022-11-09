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Haberler Manisa 1,5 yaşındaki İrem Nur için düzenlenen kampanya tamamlandı

1,5 yaşındaki İrem Nur için düzenlenen kampanya tamamlandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastalığı teşhisi konulan 1,5 yaşındaki İrem Nur Çatko'nun tedavisi için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar toplandı.

AA

09.11.2022, 17:11

1,5 yaşındaki İrem Nur için düzenlenen kampanya tamamlandı

Kampanyanın başarıyla tamamlanması dolayısıyla Leyla - Ümit Çatko çifti, sevinçlerini paylaştı.

Ziyarette tüm hayırseverlere teşekkür eden Leyla Çatko, İrem Nur'a 55 günlükken SMA Tip 1 tanısı konulduğunu, Nisan 2021'de Manisa Valiliği izniyle kampanya başlattıklarını, 19 ayda neticeye ulaştıklarını belirtti.

Çatko, "Çok zorlu bir süreç yaşadık. Sağ olsunlar belediye başkanımız ve ekibiyle Turgutlu halkı bize destek çıkıp kampanyamızı duyurdu. Hiç toplanmayacak denilen, imkansız gözüyle bakılan para 1 milyon 820 bin dolar, toplandı." dedi.

İrem Nur'un İstanbul'daki bir hastanede sağlık kontrollerinin yapılacağını, sonrasında ise Dubai'de 3 aylık bir tedavi sürecinin yaşanacağını dile getiren Çatko, herkesin dualarını beklediklerini kaydetti.

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