Alacak tartışmasında eniştesini silahla vurdu

MANİSA Mareşal Fevzi Çakmak mahallesinde H.B. ile eniştesi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. H.B yanındaki tabancayla eniştesi Ş.E. ve arkadaşı C.K'ye ateş açtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Manisa CBÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.E'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Firari H.B, C.K'den zorla aldığı iddia edilen 60 bin lirayla saklandığı başka bir arkadaşının evinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SERKAN ÖZCAN