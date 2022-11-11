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Haberler Manisa Müstakil evleri cayır cayır yandı! Canlarını zor kurtardılar

Müstakil evleri cayır cayır yandı! Canlarını zor kurtardılar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan müstakil bir ev alevlere teslim oldu. Çıkan yangında bir ev küle dönerken, yangın çıktığını son anda fark eden evin oğlu, annesini ve kız kardeşini yaşanabilecek faciadan kurtardı.

İHA

11.11.2022, 16:40

Müstakil evleri cayır cayır yandı! Canlarını zor kurtardılar

Turgutlu ilçesinde bacadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında müstakil bir ev küle döndü. Edinilen bilgiye göre Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yıldırım Mahallesi Yalı Sokakta bulunan Mehmet Ali Ç. ve ailesinin ikamet ettiği evde gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Annesi Aycan ve kız kardeşi Dicle Ç.'nin uykuda olduğu saatlerde yangı çıktığını fark eden Erdal Ç. annesini ve kız kardeşini uyandırarak evi tahliye etti.

Komşuların haber vermesiyle olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürürken, olayda yaralanan olmadı. Yangının bacada duman birikmesinden kaynaklandığı tahmin edilirken, evde ikamet eden Mehmet Ali Ç. evde kendisinden önce doğalgaz kullanıldığı için bacanın kapatılmış olduğunu, bundan haberdar olmadıklarını ve yangının bacaların kapalı olmasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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