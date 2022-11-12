İki otomobil kavşakta çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Eşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Ahmet Şahan (72) idaresindeki 66 LB 666 plakalı otomobil, Kula-Eşme karayolundan İzmir-Ankara D300 karayoluna çıkmak isteyen Cemil Çimen (68) idaresindeki 64 AAY 277 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de savrulurken, 66 LB 666 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Şahan ve yolcu olarak bulunan Nejdet Kalelioğlu (59) ile 64 AAY 277 plakalı otomobil sürücüsü Cemil Çimen ve yolcu olarak bulunan Enginar Çimen (59) yaralandı.





Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tetkikleri yapılan yaralılardan Nejdet Kalelioğlu hayati tehlike kaydı ile, diğer yaralılar ise ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik, ekipler tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.