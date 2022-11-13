Aydın ve Manisa’da zehir satıcılarına darbe

MANİSA Turgutlu'da 10 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheliyi 2 ay takibe alan ekipler 10 adrese baskın yaparak 131.75 gram metamfetamin ve 45.22 gram skunk maddesi ele geçirdi. Yakalanan 7 kişiden 5'i mahkemede tutuklandı. Aydın'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınan 13 uyuşturucu satıcısından 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 3424 gram kubar esrar, 242.17 gram metamfetamin ele geçirildi.
SERKAN ÖZCAN