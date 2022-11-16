Asansöre ayağı sıkışan Eymen’i itfaiye kurtardı

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde fırın çalışanı Duygu Teker'in 3 yaşındaki oğlu Eymen'in 2 ayağı yük asansörüne sıkıştı. Eymen, itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı. Olay, önceki akşam Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ekmek fırınında meydana geldi. İddiaya göre, ekmek fırınında çalıştığı öğrenilen Duygu Teker'in çocuğu Eymen Teker'in iki ayağı, ekmek fırınındaki yük asansörüne sıkıştı.

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Çocuğun feryatları üzerine durumu fark eden fırın çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri asansörün yan demirlerini keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Eymen, Turgutlu Devlet Hastanesi'nden Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Eymen'in ayaklarında kırık ve ezikler olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Anne Duygu Teker, çocuğun kurtarma çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.

CÜNEYT HASÇELİK