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Haberler Manisa Son dakika: Muğla'da 4.1 şiddetinde deprem

Son dakika: Muğla'da 4.1 şiddetinde deprem

Son dakika haberi...Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

18.11.2022, 08:33

Son dakika: Muğla’da 4.1 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre saat 07.26 sularında merkez üstü Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Deprem Muğla'nın Ula ilçesinde ve diğer ilçelerde hissedilirken Muğla AFAD Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

İZMİR'DE DE 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.09'daki depremin derinliği 8, 24 km olarak ölçüldü.

Uykusundan uyanan İzmirliler, sosyal medyadan depremi hissettiklerini ve tedirgin olduklarına yönelik yorumlar yaptı.

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