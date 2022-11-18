Zehir tacirinin evinden ruhsatsız silahlar çıktı

MANİSA'DA, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Sarıgöl ilçesinde bir bağ evi ve iş yerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 700 gram esrar, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 53 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan D.K. (58) çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

SERKAN ÖZCAN