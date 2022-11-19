Damat katliamı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşanan dehşet verici olayda iki masum insan hayattan koparıldı. Salih Güçlüer, iddiaya göre evi terk eden eşini ikna etmek için gittiği kayınpederinin evinde pompalı tüfekle dehşet saçtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği kayınvalide Nergis Güçlüer ve kayınbirader Kemal Güçlüer olay yerinde can verdi. 10 yıllık evli olan 2 çocuk annesi Gönül Güçlüer ise kocasının katliamından pencereden atlayıp kaçarak kurtuldu. Olay, önceki gün saat 18.50 sıralarında Dilek köyünde meydana geldi. Salih Güçlüer, aynı zamanda uzaktan akrabası olan kayınpederi Veysel Güçlüer'in evine gitti.





ÖNCE TEHDİT ETTİ

Taraflar arasında tartışma çıktı. Eşiyle görüşmesine izin verilmeyen Salih Güçlüer, 'Birazdan görüşürüz' dedikten sonra olay yerinden ayrılıp evinden pompalı tüfeğini aldı ve bir kez daha aynı eve gitti. Onu görünce kayınvalide Nergis Güçlüer ve kayınbirader Kemal Güçlüer dışarıya çıktı. Salih Güçlüer, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak kaçtı. 63 yaşındaki Nergis Güçlüer ve 38 yaşındaki Kemal Güçlüer kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekibi olay yerine geldi ve iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri kaçan cinayet şüphelisi Salih Güçlüer'in yakalanması için çalışma başlattı. Gönül Güçlüer'in ise, silah sesleri üzerine pencereden atlayıp canını kurtardığı öğrenildi.



■ SERKAN ÖZCAN