Kıbrıs Gazisi evsiz kalma korkusuyla yaşıyor

Manisa Yunusemre'de, babasından kalma evde 60 yıldır yaşayan Kıbrıs Gazisi Hüsamettin Ruayöz (70), kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacak evinin tapusu olmadığı için zor günler geçiriyor.

"DÜŞÜK KİRALI OLSUN YETER"

Lalapaşa Mahallesindeki projede son etapta yıkılacak olan evlerden biri olan ve tek göz odaya sahip evin tapusunu alamayan Gazi Ruayöz, hak sahibi olamadığı için evden çıkması gerekiyor. Büyük üzüntü yaşayan Gazi Ruayöz, bir yandan da devletten kendisine düşük kiralı bir ev bulmasını istedi. Kira fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve sadece aldığı gazi maaşıyla hayatını devam ettirdiğini anlatan Ruayöz sadece bir odası ve bahçesinde tuvaleti olan, mutfaksız, banyosuz evinde yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.

Sıkıntılı günler geçirdiğini anlatan 70 yaşındaki Gazi Hüsamettin Ruayöz, "Burası kentsel dönüşüme girdiği için yıkılacak. Bizim evin tapusu yok. Sadece noterden tasdikli senetleri var. Yarın bir gün çıkın dediklerinde ben nereye çıkacağım. Huzurevine mi gideyim. Ev tutmaya kalksam 2 bin 3 bin TL'den aşağıya ev yok" diye konuştu. Huzurevinden gelen yemek ile karnını doyurduğunu söyleyen Gazi Ruayöz, kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

CÜNEYT HASÇELİK