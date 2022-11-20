TIR köprüden uçmasına ramak kala durdu: 3 yaralı

MANİSA'NIN Kula ilçesinde kontrolden çıkan TIR, köprü üzerinde bariyere çarparak askıda kaldı. Kaza, önceki akşam 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi Davala köprüsü üzerinde meydana geldi. Feyyaz Kaya (32) idaresindeki TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Köprüden uçmasına ramak kalan TIR'ın yolu kapatması üzerine arkasından gelen sürücüler ani fren yapınca, 6 otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada TIR sürücüsü Kaya ve TIR'da bulunan Veyis Yılmaz (53) ile Fadime Yılmaz (50) yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BATUHAN ULU