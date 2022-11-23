  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa 710 gramlık bebek mucizeyi başardı

710 gramlık bebek mucizeyi başardı

23.11.2022

710 gramlık bebek mucizeyi başardı

MANİSA Yunusemre'de gebeliğin 24. haftasında 710 gram dünyaya gelen ve Salihli'de özel bir hastanede kuvöze alınan Arden bebek, 4.5 aylık tedavi sürecinin ardından ailesine kavuştu. Yunusemre'de Seda Aykıran (27), 24 haftalık hamileyken sancılanarak götürüldüğü Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde acilen doğuma alındı.

Genç kadının sezaryenle 710 gram ve 32 cm boyunda dünyaya getirdiği erkek bebeği, hemen özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kalp ve solunum sorunları yaşayan bebek, doktor ve hemşirelerin şefkatli ellerinde hayata tutundu. 130 gün sonra 3 kilo 200 gram ve 40 cm boya ulaşan minik Arden, mucizevi şekilde yaşama tutundu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Türker Borucu, 52 gün solunum cihazına bağlı kalan bebeğin 2 kez gözünden ameliyat da edildiğini ama zorlu savaşı kazandığını dile getirdi.

EMRE SAÇLI

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA