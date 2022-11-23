710 gramlık bebek mucizeyi başardı

MANİSA Yunusemre'de gebeliğin 24. haftasında 710 gram dünyaya gelen ve Salihli'de özel bir hastanede kuvöze alınan Arden bebek, 4.5 aylık tedavi sürecinin ardından ailesine kavuştu. Yunusemre'de Seda Aykıran (27), 24 haftalık hamileyken sancılanarak götürüldüğü Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde acilen doğuma alındı.

Genç kadının sezaryenle 710 gram ve 32 cm boyunda dünyaya getirdiği erkek bebeği, hemen özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kalp ve solunum sorunları yaşayan bebek, doktor ve hemşirelerin şefkatli ellerinde hayata tutundu. 130 gün sonra 3 kilo 200 gram ve 40 cm boya ulaşan minik Arden, mucizevi şekilde yaşama tutundu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Türker Borucu, 52 gün solunum cihazına bağlı kalan bebeğin 2 kez gözünden ameliyat da edildiğini ama zorlu savaşı kazandığını dile getirdi.

EMRE SAÇLI