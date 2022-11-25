  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Eşinin ailesini katleden damat cezaevinde

Eşinin ailesini katleden damat cezaevinde

25.11.2022

Eşinin ailesini katleden damat cezaevinde

MANISA'NIN Saruhanlı ilçesinde kendisini terk eden eşi Ömür Güçlüer'i ikna etmek için gittiği evde, kayınpederiyle tartışan Salih Güçlüer (46), yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle ölüm saçmıştı.

Salih Güçlüer, önce evin balkonundaki kayınbiraderi Kemal Güçlüer'e ateş açmış, ardından da eve girip, kayınvalidesi Nergis Güçlüer'i de vurmuştu.

Nergis Güçlüer ile oğlu Kemal Güçlüer olay yerinde can verirken, jandarma katili olaydan 2 gün sonra Saruhanlı ilçesinde yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güçlüer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SERKAN ÖZCAN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA