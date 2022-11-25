Eşinin ailesini katleden damat cezaevinde

MANISA'NIN Saruhanlı ilçesinde kendisini terk eden eşi Ömür Güçlüer'i ikna etmek için gittiği evde, kayınpederiyle tartışan Salih Güçlüer (46), yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle ölüm saçmıştı.

Salih Güçlüer, önce evin balkonundaki kayınbiraderi Kemal Güçlüer'e ateş açmış, ardından da eve girip, kayınvalidesi Nergis Güçlüer'i de vurmuştu.

Nergis Güçlüer ile oğlu Kemal Güçlüer olay yerinde can verirken, jandarma katili olaydan 2 gün sonra Saruhanlı ilçesinde yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güçlüer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SERKAN ÖZCAN