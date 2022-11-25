Manisa’da 28 yıl hapis cezası olan şüpheli yakalandı

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanında önleyici kolluk devriyesi sırasında durumundan şüphelendiği M.A.'nın kimlik sorgusunda Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçlarından hakkında 28 yıl 10 ay 14 hapis cezası olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.