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Haberler Manisa Ev ev değil sanki cephanelik!

Ev ev değil sanki cephanelik!

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ile silah yapımında kullanılan teçhizat ele geçirildi. Şüpheli M.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

26.11.2022, 12:21

Ev ev değil sanki cephanelik!

Ahmetli'de Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbarat çalışması üzerine M.K. isimli şüphelinin evine baskın düzenlendi. Cephaneliği aratmayan evde 3 adet el yapımı tabanca, 14 adet 9 mm çapında fişek, 11 adet 7.65 mm fişek, 6 adet tabanca şarjörü, 4 adet kabza, 2 adet üst kapak takımı, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 43 adet tabanca yapımında kullanılan çeşitli boy ve ebatlarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Şüpheli M.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

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