Ev ev değil sanki cephanelik!

Ahmetli'de Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbarat çalışması üzerine M.K. isimli şüphelinin evine baskın düzenlendi. Cephaneliği aratmayan evde 3 adet el yapımı tabanca, 14 adet 9 mm çapında fişek, 11 adet 7.65 mm fişek, 6 adet tabanca şarjörü, 4 adet kabza, 2 adet üst kapak takımı, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 43 adet tabanca yapımında kullanılan çeşitli boy ve ebatlarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Şüpheli M.K. hakkında soruşturma başlatıldı.