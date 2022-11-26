Soma’da korkunç kaza! Silonun içindeyken üstüne kömür boşalttılar!

Manisa'nın Soma ilçesinde, kömür silosunun içerisini temizlediği sırada üzerine kömür boşaltıması sonucu ağır yaralanan Samet Can Çakır (19), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen perşembe günü Soma'da faaliyet gösteren özel bir madende meydana geldi. Samet Can Çakır, temizlik amacıyla kömür silosunun içine girdi. Çakır temizlik yaptığı sırada, kepçeyle siloya kömür boşaltıldı. Kömür yığınları altında kalarak ağır yaralanan Çakır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır, doktorların çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.