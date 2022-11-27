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Haberler Manisa Ev değil silah imalathanesi!

Ev değil silah imalathanesi!

27.11.2022

Ev değil silah imalathanesi!

MANİSA'NIN Ahmetli ilçesinde bir evde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ile silah yapımında kullanılan teçhizat ele geçirildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbarat çalışması üzerine M.K. isimli şüphelinin evine baskın düzenlendi. Cephaneliği aratmayan evde 3 adet el yapımı tabanca, 14 adet 9 mm çapında fişek, 11 adet 7.65 mm fişek, 6 adet tabanca şarjörü, 4 adet kabza, 2 adet üst kapak takımı, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 43 adet tabanca yapımında muhtelif malzeme ele geçirildi. M.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

SERKAN ÖZCAN

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