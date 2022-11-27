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Haberler Manisa Manisa'da feci kaza: Taraftarları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Manisa'da feci kaza: Taraftarları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde meydana gelen kazada Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüs devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

AA

27.11.2022, 13:41

Manisa’da feci kaza: Taraftarları taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

TFF 3. Lig'de bugün saat 14.00'te Bergama Belediyespor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak müsabaka için Osmaniye'den İzmir'e giden taraftarları taşıyan A.T'nin kullandığı 80 M 0248 plakalı minibüs, Gölmarmara ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve yan yattı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, E.C.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Akhisar ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı.

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