Hayatın bittiği an!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar ilçesi geçişinde, sürücü Ferit Özpolat'ın (48) kullandığı 07 ANZ 857 plakalı otomobil, Akhisar servis noktası yakınında, önünde seyreden Ali Özgeyik'in kullandığı 01 ADV 168 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Ferit Özpolat ve İzzet Özpolat'ın (43) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Valeria Surzhenko (29) ile ismi öğrenilemeyen diğer kadın ise ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

SERKAN ÖZCAN