‘Umarım serginin geliri Duru’ya nefes olur’

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde başarılı Fotoğraf Sanatçısı Nurşin Erçetin, SMA hastası Duru Sağlık için fotoğraf sergisi açtı.

GELİRİ TEDAVİYE

SALİHLİ'DE yaşayan Hatice- Mehmet Ali Sağlık çiftinin SMA Tip 1 hastası çocukları 2.5 yaşındaki Duru Sağlık için bir destek de fotoğraf sanatçısı Nurşin Erçetin'den geldi. Erçetin, "20 eserden oluşan sergideki eserlerin gelirini SMA hastası Duru bebek için bağışlayacağım. Umarım serginin geliri Duru bebeğe nefes olur" dedi. Sergi açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Duru Sağlık bebeğin annesi Hatice Sağlık ile davetliler katıldı.

EMRE SAÇLI